Manovra | Nevi FI ' favorevoli a condono ma intervenire con cautela'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Dobbiamo rispettare il Patto di stabilità, anche se non ci piace. Lo abbiamo criticato, anche se noi di Forza Italia siamo la forza più europeista della maggioranza, ma comunque deve essere rispettato. L'opposizione, da una parte, ci accusa di essere rigoristi e di affamare la povera gente. Prima, invece, ci diceva che avremmo messo il Paese in ginocchio, che lo spread sarebbe schizzato a 500 punti e che la speculazione avrebbe fatto cadere il governo. È successo esattamente il contrario, con oltre un milione di posti di lavoro creati. Possiamo ritenerci soddisfatti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

