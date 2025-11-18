Manovra le possibili novità sulla bozza 2026 | blocco dell’età pensionabile fino al 2029 e rottamazione più ampia

Tra le novità in arrivo sulla bozza 2026 della Manovra potrebbe rientrare il nuovo blocco all’età delle pensioni fino al 2029 e l’ampliamento della rottamazione, così come richiesto da Matteo Salvini. Il tutto in un quadro di variazioni che emerge dall’alto numero di emendamenti, il cui termine per la presentazione in Commissione Bilancio del Senato da parte dei partiti maggiori è scaduto il 18 novembre. Per i gruppi minori ci sarà tempo, invece, fino al 19. Le proposte di modifica, ammissibili fino al numero di 414, dovranno emergere dai circa 6 mila emendamenti presentati nella scorsa settimana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

