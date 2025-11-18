Manovra il peso del payback sui fornitori della sanità | Sicilia fra le aree più esposte
Il sistema del payback continua a rappresentare un onere rilevante per le aziende che ogni giorno garantiscono al Servizio sanitario nazionale la fornitura di farmaci, dispositivi medici e tecnologie essenziali. Nonostante gli aggiustamenti introdotti nella manovra in discussione al Senato, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lega - Salvini Premier. . #MassimoGaravaglia a Sky economia sulla contrarietà della #Lega all'aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, il peso dei dazi Usa, il contributo delle banche alla prossima manovra e l'ipocrisia del PD sulla spesa sanitaria. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, emendamenti delle Regioni: “I farmaci ci costano 600 milioni in più, aumentate il Fondo” - Presentati gli emendamenti alla Finanziaria delle amministrazioni locali, che chiedono anche di rivedere il meccanismo del payback sui dispositivi medici ... Segnala repubblica.it
Manovra: Confindustria Dispositivi Medici, aumento tetti spesa significativo - 'L'incremento dei tetti di spesa per i dispositivi medici rappresenta un significativo e atteso segnale ... Segnala ilsole24ore.com
Manovra: Farmindustria, misure positive ma servono miglioramenti - 'Il Ddl Bilancio 2026 contiene misure importanti per rafforzare il Ssn e prevede un positivo ... Da ilsole24ore.com