Manovra il peso del payback sui fornitori della sanità | Sicilia fra le aree più esposte

Messinatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema del payback continua a rappresentare un onere rilevante per le aziende che ogni giorno garantiscono al Servizio sanitario nazionale la fornitura di farmaci, dispositivi medici e tecnologie essenziali. Nonostante gli aggiustamenti introdotti nella manovra in discussione al Senato, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

