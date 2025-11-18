Manovra bonus di 1.500 euro per chi sceglie le scuole private La proposta del centrodestra la rabbia delle opposizioni
Emendamento presentato da Lotito (Forza Italia) e Mariastella Gelmini (Noi Moderati). Destinato alle famiglie con Isee sotto i 30mila euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nella manovra 2026 c’è la proroga per il Bonus Casa al 50%, ma anche per il Superbonus per le aree interessate dal sisma 2016 e il Bonus mobili. Rifinanziata la Sabatini, Transizione 5.0 con iper-ammortamento Vai su X
Le proposte di modifica alla Manovra spaziano dal riscatto della laurea al bonus terme con nuove tasse per le banche. #Economia #Pensioni - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, la proposta del centro destra: bonus di 1.500 euro per chi sceglie le scuole private. Opposizioni all'attacco - Emendamento presentato da Lotito (Forza Italia) e Mariastella Gelmini (Noi Moderati). Scrive msn.com
Scuola, il blitz del centrodestra: bonus da 1500 euro per gli studenti delle paritarie - Gli emendamenti prevedono anche un incremento di 20 milioni per gli stanziamenti agli istituti primari e secondari. Riporta repubblica.it
Bonus 2026 cancellati e prorogati in Manovra, tutte le misure in scadenza - Tutti i bonus che hanno trovato conferma nella Manovra 2026 e le misure che non saranno rinnovate, in attesa del voto sugli emendamenti ... Segnala quifinanza.it