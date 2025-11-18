Manovra bonus da 1500 euro per le paritarie | cosa prevede l' emendamento del centrodestra

Siamo nel tratto conclusivo dei lavori sulla manovra e torna in discussione un tema già emerso nel dibattito politico dell’anno scorso: quello dei voucher destinati alle famiglie che scelgono scuole paritarie. Nel pacchetto degli emendamenti segnalati compaiono infatti due proposte, una presentata dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito e l’altra dalla deputata di Noi Moderati Mariastella Gelmini. Entrambe le proposte provenienti dal centrodestra prevedono un contributo pari a 1.500 euro per ogni figlio, riservato ai nuclei con un Isee inferiore ai 30 mila euro, nel caso in cui l’iscrizione riguardi un istituto paritario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

