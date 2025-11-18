Manovra bonus da 1500 euro per le paritarie | cosa prevede l' emendamento del centrodestra
Siamo nel tratto conclusivo dei lavori sulla manovra e torna in discussione un tema già emerso nel dibattito politico dell’anno scorso: quello dei voucher destinati alle famiglie che scelgono scuole paritarie. Nel pacchetto degli emendamenti segnalati compaiono infatti due proposte, una presentata dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito e l’altra dalla deputata di Noi Moderati Mariastella Gelmini. Entrambe le proposte provenienti dal centrodestra prevedono un contributo pari a 1.500 euro per ogni figlio, riservato ai nuclei con un Isee inferiore ai 30 mila euro, nel caso in cui l’iscrizione riguardi un istituto paritario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella manovra 2026 c’è la proroga per il Bonus Casa al 50%, ma anche per il Superbonus per le aree interessate dal sisma 2016 e il Bonus mobili. Rifinanziata la Sabatini, Transizione 5.0 con iper-ammortamento Vai su X
Le proposte di modifica alla Manovra spaziano dal riscatto della laurea al bonus terme con nuove tasse per le banche. #Economia #Pensioni - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, bonus da 1500 euro per le paritarie: cosa prevede l'emendamento del centrodestra - Proposte da Forza Italia e Noi Moderati per un contributo alle famiglie con Isee sotto i 30 mila euro. Si legge su ilgiornale.it
Bonus da 1500 euro per chi sceglie le scuole private, la proposta in manovra del centrodestra fa infuriare le opposizioni: «È incostituzionale» - Tra gli emendamenti alla manovra rispunta una proposta di modifica che fu al centro di polemiche nella scorsa legge di bilancio. Scrive msn.com
Manovra, la proposta del centro destra: bonus di 1.500 euro per chi sceglie le scuole private. Opposizioni all'attacco - Emendamento presentato da Lotito (Forza Italia) e Mariastella Gelmini (Noi Moderati). Si legge su msn.com