Voce inconfondibile, energia contagiosa e un amore autentico per la musica: Manola Moslehi è una delle personalità più vivaci e riconoscibili del panorama radiofonico italiano. Per il secondo anno consecutivo fa parte della Commissione Artistica di Sanremo Giovani, confermando sensibilità e impegno nel valorizzare i nuovi talenti. Speaker di Radio 105, conduce con entusiasmo 105 Village e ha costruito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Manola Moslehi per il secondo anno membro della Commissione Artistica di Sanremo Giovani