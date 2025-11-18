Manildo | Autonomia l’ennesima farsa a 5 giorni dal voto

Otto anni di attesa. Tre anni di governo Meloni. Quindici anni di presidenza Zaia. E proprio oggi, a cinque giorni dal voto, poche ore prima dell’evento di fine campagna di Stefani, arriva la firma delle “pre-intese” sull’autonomia con il ministro Calderoli. Davvero pensano che i veneti siano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Nel confronto Sky TG24 per le Regionali in Veneto, Stefani e Manildo discutono di sanità, autonomia, sicurezza, lavoro, dazi, violenza di genere e overtourism. Visioni opposte su gestione pubblica, immigrazione e turismo, in vista del voto del 23-24 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Manildo: «Autonomia, l’ennesima farsa a 5 giorni dal voto» - Il candidato del centrosinistra critico sul timing della firma tra governo e Regione Veneto di un documento su alcune materie dell’autonomia differenziata «fatta con grande enfasi ma senza alcun eleme ... Da trevisotoday.it

Manildo, passeggiata in via Piave: «Questo quartiere va rilanciato» - La scelta del luogo non è casuale, ma politica: il Pd ha voluto collocare la presentazione del suo candidato presidente alle elezioni ... Scrive ilgazzettino.it

Elezioni regionali, al faccia a faccia tra Stefani e Manildo prime scintille sull’Autonomia - Il «La» lo ha dato il candidato outsider, Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare), con una battuta sui referendum rimasti lettera morta, a partire da quello sull’Autonomia. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it