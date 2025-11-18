Maniago 400 mila euro per la viabilità nel 2026
Nuove risorse per la città del coltello in vista dei grandi appuntamenti sportivi internazionali. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato uno stanziamento di 400mila euro a favore del Comune di Maniago, destinato a interventi mirati sulla viabilità urbana e sull'abbattimento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Via Maniago, 4 - Milano, zona Lambrate. Disponibile da subito, ristrutturazione appena ultimata. Posizione strategica a pochi passi dalla M2 Lambrate e dalla stazione ferroviaria. Comodissimo per Politecnico e San Raffaele, ma sono facilmente raggiungibili - facebook.com Vai su Facebook
Nel Potentino sequestro definitivo di beni per 400 mila euro - La Corte d'Appello di Potenza ha emesso il provvedimento di irrevocabilità della confisca di prevenzione su quattro immobili e un terreno, sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza, ad un uomo ... Come scrive ansa.it