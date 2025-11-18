Maniago 400 mila euro per la viabilità nel 2026

18 nov 2025

Nuove risorse per la città del coltello in vista dei grandi appuntamenti sportivi internazionali. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato uno stanziamento di 400mila euro a favore del Comune di Maniago, destinato a interventi mirati sulla viabilità urbana e sull'abbattimento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

