Manager riuniti a Napoli | Italia basta pessimismo Ecco come ricostruire la fiducia e rilanciare la crescita

“Napoli ha 2500 anni: ci fa un regalo, e fa un regalo all’Italia. Poi ci porta l’America’s Cup, che non è una cosa banale, ma è un segno di rinnovamento di cui tutti abbiamo bisogno, e quindi anche le organizzazioni che fanno rappresentanza”. Con queste parole Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, ha aperto a Napoli, presso gli spazi dell’Hotel Royal Continental, la 106ª assemblea nazionale di Manageritalia, che ha posto al centro del dibattito un tema cruciale per il futuro del Paese: come ricostruire un clima di fiducia in Italia e la centralità dei corpi intermedi. In un contesto sociale ed economico segnato da incertezza e disillusione, Manageritalia, in qualità di federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato, ha chiamato a raccolta manager, esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, per riflettere su come superare la sfiducia diffusa e promuovere una nuova narrazione del Paese, fondata su coesione, rappresentanza e responsabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it