Mamma e figlia trovare nel congelatore

13.20 Una madre di 34 anni e sua figlia di 10 anni sono state trovate morte in un appartamento a Innsbruck,nel Tirolo austriaco.La mamma e la figliletta risultavano scomparse dal luglio 2024. I corpi sono stati trovati in un grande congelatore nascosto in una parte di un ripostiglio. Sono stati arrestati due fratelli.Uno dei due era un collega della donna e aveva avuto una relazione con lei. Subito dopo la scomparsa i sospetti sul 55enne anche per movimenti anomali sul suo conto corrente.La causa della morte non è stata stabilita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tredici anni dopo la nascita della sua prima figlia, Raffella Fico è pronta a diventare di nuovo mamma. - facebook.com Vai su Facebook

Non era famosa. Non era ricca. Era solo Luciana Barroso, una mamma single argentina di 27 anni che lavorava in un bar di Miami, facendo del suo meglio per costruire una vita stabile per sua figlia. Una sera affollata del 2003, un uomo si nascose improvvisa Vai su X

I corpi di mamma e figlia di 10 anni nei congelatori nascosti nella parete, la scoperta shock della polizia perché il freezer resta senza elettricità - I corpi della mamma di 34 anni e della figlia di 10 anni sarebbero stati trovati nei congelatori nascosti dentro un muro in cartongesso all'interno dell'appartamento di un sospettato. Come scrive ildolomiti.it

Mamma e figlia di 10 anni trovate morte nel congelatore in casa: erano scomparse da 16 mesi - Della mamma 34enne e della sua bambina di 10 anni non si avevano più notizie da mesi, scomparse da luglio 2024 senza lasciare traccia. Scrive msn.com

Madre e figlia di 10 anni trovate morte in un congelatore: arrestati due fratelli. La scomparsa da un anno e il ritrovamento in una casa a Innsbruck - La scoperta in una cella frigorifera in una casa di proprietà di uno dei due arrestati. Scrive open.online