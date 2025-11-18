Mamma e figlia di dieci anni trovate morte in una cella frigorifera | arrestati due uomini in Austria

Sono state trovate morte in un appartamento ad Innsbruck, nel Tirolo austriaco, una donna 34enne e sua figlia di 10 anni che risultavano disperse dal luglio 2024. Secondo la polizia – scrive l’Apa – si tratterebbe di omicidio. I due uomini sospettati del delitto, un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno e da allora sono in custodia cautelare, ma solo ora sono state localizzate le salme della donna e della ragazzina. Scomparse a luglio del 2024. Le salme di madre e figlia sono state trovate in un grande congelatore nascosto nella parte remota di un ripostiglio di un appartamento a Innsbruck. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mamma e figlia di dieci anni trovate morte in una cella frigorifera: arrestati due uomini in Austria

