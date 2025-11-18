Mamma e figlia di 10 anni trovate morte nel congelatore | erano scomparse da un anno in Tirolo

Trentotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un duplice ritrovamento sconvolge la comunità di Innsbruck, nel Tirolo austriaco. In un appartamento della città sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna di 34 anni e della sua bambina di 10 anni, delle quali non si avevano più notizie dall’estate del 2024.Austria, mamma e figlia di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

