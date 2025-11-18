Maltempo sulla Campania | prorogata l' allerta meteo

Napolitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fini alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre. Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

