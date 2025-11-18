Maltempo nel Casertano | a Castel Volturno salvati bimbi e genitori bloccati in auto

Un nubifragio improvviso ha messo in ginocchio il Casertano e impegnato per ore decine di vigili del fuoco. Dalla primissima mattina, infatti, il Comando provinciale di Caserta e i distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese sono stati sommersi dalle richieste d’aiuto dopo le piogge torrenziali che hanno colpito l’intera provincia. Gli interventi, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maltempo nel Casertano: a Castel Volturno salvati bimbi e genitori bloccati in auto

