Maltempo | l’Emilia-Romagna invia uomini e mezzi al Friuli-Venezia Giulia
Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre la parte orientale del Friuli-Venezia Giulia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha causato diversi danni. La Protezione civile ha effettuato oltre duecento interventi di soccorso e, alle prime notizie di lunedì, risultavano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Maltempo, Emilia-Romagna pronta a mettere a disposizione mezzi e uomini per aiutare il Friuli-Venezia Giulia Il presidente de Pascale: "Vicini alle comunità colpite. I cambiamenti climatici sono una realtà, la messa in sicurezza è la priorità del Paese"... - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo #FVG, dalla notte forti piogge, maggiori criticità in provincia di Udine, tra Palmanova, Trivignano e Manzano: #vigilidelfuoco in azione per operazioni di soccorso, allagamenti e smottamenti. Da Veneto ed Emilia Romagna giunti rinforzi con moduli d Vai su X