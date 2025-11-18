Maltempo Italia la città allagata | scooter trascinati via inondata la chiesa e tombini scoppiati È caos
Una bomba d’acqua si è abbattuta su Procida nella serata di martedì 18 novembre, provocando allagamenti diffusi e danni ingenti sull’isola del Golfo di Napoli. Le forti piogge hanno trasformato strade e piazze in veri e propri fiumi, trascinando via scooter e veicoli parcheggiati. Tra i luoghi colpiti, anche la chiesa del Porto, inondata, ha richiesto l’intervento dei cittadini per limitare i danni. Le immagini diffuse dal TgProcida mostrano chiaramente la furia del maltempo e le conseguenze sulla viabilità e sulle attività commerciali. Strade e tombini travolti dalla furia dell’acqua. Il maltempo, che sta flagellando la Campania fin dalle prime ore del mattino, ha provocato crolli di strade e voragini nelle zone interne tra il Napoletano e il Casertano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
