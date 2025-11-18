Maltempo in Friuli Venezia Giulia | 2 morti e 300 sfollati in provincia di Gorizia
Due morti, 300 sfollati, una persona estratta viva dalle macerie: è il bilancio del maltempo che si è abbattuto lunedì sul Friuli Venezia Giulia, colpendo soprattutto in provincia di Gorizia: Cormons, Romans d’Isonzo, Varsa completamente allagata dall’esondazione del fiume Torre. Due morti in una frana a Cormons. Una colata di fango, all’alba di lunedì, ha travolto tre abitazioni a Cormons, in frazione Brazzano. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo una persona. Altre due, date per disperse per tutta la giornata, sono state ritrovate senza vita in serata. Si tratta del 35enne Quirin Kuhnert e dell’83enne Guerrina Skocaj, che erano in una delle palazzine travolte dalla frana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Maltempo in Friuli: frana distrugge 3 abitazioni. "Tre abitazioni sono state travolte dal movimento franoso, una colata di fango causata dalle intense piogge che continuano a imperversare a Cormons, in provincia di Gorizia. Si continuano a cercare i dispersi: un - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, nuova allerta meteo per il Friuli: tutte le regioni a rischio Vai su X
Maltempo, oggi allerta arancione sul Friuli e gialla su 11 regioni: a Cormons recuperato il corpo dell’anziana dispersa - Le notizie in aggiornamento sul maltempo di oggi, martedì 18 novembre: situazione critica in Friuli Venezia Giulia, dove è stata diramata allerta arancione ... Riporta fanpage.it
È di nuovo allarme maltempo. E il Friuli Venezia Giulia è sott'acqua. Due morti - Nel Goriziano esonda il fiume Torre, persone sui tetti. Da avvenire.it
Maltempo, frana e allagamenti in Friuli, trovati morti i due dispersi. Diramate nuove allerte meteo per domani - Le notizie sul maltempo di oggi, lunedì 17 novembre: piogge abbondanti hanno provato una frana a Cormons, con emergenza regionale in Friuli ... Scrive fanpage.it