Due morti, 300 sfollati, una persona estratta viva dalle macerie: è il bilancio del maltempo che si è abbattuto lunedì sul Friuli Venezia Giulia, colpendo soprattutto in provincia di Gorizia: Cormons, Romans d’Isonzo, Varsa completamente allagata dall’esondazione del fiume Torre. Due morti in una frana a Cormons. Una colata di fango, all’alba di lunedì, ha travolto tre abitazioni a Cormons, in frazione Brazzano. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo una persona. Altre due, date per disperse per tutta la giornata, sono state ritrovate senza vita in serata. Si tratta del 35enne Quirin Kuhnert e dell’83enne Guerrina Skocaj, che erano in una delle palazzine travolte dalla frana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo in Friuli Venezia Giulia: 2 morti e 300 sfollati in provincia di Gorizia