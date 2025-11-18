Maltempo i coltivatori | Fino a 80 metri di colline franate

Le straordinarie precipitazioni degli ultimi giorni si sono inevitabilmente abbattute anche sulle coltivazioni friulane. Il Consorzio tutela vini Friuli colli orientali e Ramandolo ha registrato tramite le sue centraline meteo i valori più importanti a Corno di Rosazzo, dove si sono raggiunti 322. 🔗 Leggi su Udinetoday.it