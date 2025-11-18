Maltempo a Rimini e dintorni ramo pericolante sulla linea ferroviaria

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 18 novembre, per rimuovere e mettere in sicurezza un ramo che, dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione, rischiava di cadere sulla linea ferroviaria all’altezza di Bellaria Igea Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Rimini e dintorni, ramo pericolante sulla linea ferroviaria

