maltempo a rimini e dintorni ramo pericolante sulla linea ferroviaria

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 18 novembre, per rimuovere e mettere in sicurezza un ramo che, dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione, rischiava di cadere sulla linea ferroviaria all’altezza di Bellaria Igea Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

