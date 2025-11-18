Maldini shock | Milan? Faccio fatica a parlarne per quel motivo Sul derby contro l’Inter dico che…

Maldini: dal Milan al derby con l’Inter, passando per Pioli e la Nazionale. Ecco le dichiarazioni Intervistato a margine del 40° Premio Viareggio, Paolo Maldini è tornato a parlare del Milan, del calcio italiano e di alcuni dei momenti più recenti che hanno animato la Serie A. Naturalmente, non sono mancate domande sul Diavolo, sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maldini shock: «Milan? Faccio fatica a parlarne per quel motivo. Sul derby contro l’Inter dico che…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MALDINI "A Moreno gli dissi 'Ma allora sei proprio corrotto!' Glie ne dicevo di tutte in spagnolo e non mi ammoniva nè mi buttava fuori". L'ex capitano del Milan ricorda il Mondiale del 2002 e la partita contro la Corea, la sua ultima in azzurro, con lo scandaloso - facebook.com Vai su Facebook

Maldini: "Per me in Italia e all'estero c'è solo il Milan, anche se faccio fatica a parlarne..." - L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio di cui sarà ospite questa sera. milannews.it scrive

Ibrahim Ba ricorda il suo Milan con capitano Paolo Maldini! Le parole - Segui gli aggiornamenti sui rossoneri L’ex attaccante del Milan, il senegalese Ibrahim Ba, ha aperto il cassetto dei ricordi Ross ... Secondo milannews24.com

Ibrahim Ba ricorda Maldini: "Una cosa incredibile, in allenamento andava a duemila. Mi chiedevo come fosse possibile che non era mai stanco" - Nel suo canale YouTube Milan Hello, il giornalista Andrea Longoni ha intervistato l'ex attaccante del Milan Ibrahim Ba e ha trattato vari temi sulla sua vita e sulla sua carriera. milannews.it scrive