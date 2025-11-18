Malattia di Marburg 3 morti accertate e altre sospette | un focolaio del virus letale è scoppiato in Etiopia

In Etiopia le autorità locali e l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa centres for disease control and prevention) hanno confermato un focolaio di virus Marburg nella zona di Jinka, a sud-ovest del Paese. La malattia si diffonde attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Malattia di Marburg, 3 morti accertate e altre sospette: un focolaio del virus letale è scoppiato in Etiopia

