Malattia di Marburg 3 morti accertate e altre sospette | un focolaio del virus letale è scoppiato in Etiopia
In Etiopia le autorità locali e l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa centres for disease control and prevention) hanno confermato un focolaio di virus Marburg nella zona di Jinka, a sud-ovest del Paese. La malattia si diffonde attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di. 🔗 Leggi su Today.it
Etiopia: confermati 3 morti per il virus Marburg, simile all'Ebola, in un nuovo focolaio - Lunedì l’Etiopia ha confermato tre decessi dovuti al virus emorragico di Marburg, rilevato in un’area vicina al Sud Sudan. Segnala msn.com
Virus di Marburg, Etiopia conferma il primo focolaio - Il ministero della Salute etiope conferma il primo focolaio di malattia da virus di Marburg: nove casi nell’area di Jinka. Come scrive doctor33.it