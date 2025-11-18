Maiello | Stavo per rapire Zola ma un sorriso mi fermò Ero in galera col ' Bufalo' quando morì Falcone

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ex calciatore a bandito, poi redento grazie al perdono di Gianfranco: "Lo fermai dal benzinaio, la moglie si spaventò. Quando l'ho incontrato ci ha riso su: 'Sarebbero stati cavoli tuoi, mangio tanto'. Ero Il Maradona delle carceri", con me c'erano il bandito della Magliana, i fratelli Marchese e alcuni camorristi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maiello stavo per rapire zola ma un sorriso mi ferm242 ero in galera col bufalo quando mor236 falcone

© Gazzetta.it - Maiello: "Stavo per rapire Zola, ma un sorriso mi fermò. Ero in galera col 'Bufalo', quando morì Falcone..."

Argomenti simili trattati di recente

maiello stavo rapire zolaMaiello: "Stavo per rapire Zola, ma un sorriso mi fermò. Ero in galera col 'Bufalo', quando morì Falcone..." - Da ex calciatore a bandito, poi redento grazie al perdono di Gianfranco: "Lo fermai dal benzinaio, la moglie si spaventò. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Maiello Stavo Rapire Zola