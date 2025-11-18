Maiello | Stavo per rapire Zola ma un sorriso mi fermò Ero in galera col ' Bufalo' quando morì Falcone

Da ex calciatore a bandito, poi redento grazie al perdono di Gianfranco: "Lo fermai dal benzinaio, la moglie si spaventò. Quando l'ho incontrato ci ha riso su: 'Sarebbero stati cavoli tuoi, mangio tanto'. Ero Il Maradona delle carceri", con me c'erano il bandito della Magliana, i fratelli Marchese e alcuni camorristi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

