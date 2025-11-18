Maduro | Trump ci attacca? E' la sua fine
2.04 Un attacco "militare" al Venezuela da parte degli Usa segnerebbe "la fine politica" di Donald Trump. Lo ha detto come riporta l'agenzia Efe il presidente del Venezuela, Maduro. Trump ha ribadito di non escludere alcuna opzione riguardo a un possibile intervento in Venezuela.Maduro si è anche detto disposto a parlare "faccia a faccia" con Trump.Maduro apre al dialogo ma avverte: "Non si può permettere che il popolo venezuelano venga bombardato e massacrato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
