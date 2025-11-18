Madre e figlia uccise e messe nel congelatore | la scoperta in una casa di Innsbruck

Una donna siriana di 34 anni, che risultava dispersa dal luglio 2024, e la figlia, una bambina di dieci anni, sono state trovate morte dietro una parete di cartongesso all'interno di un congelatore in un appartamento a Innsbruck L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Madre e figlia uccise e messe nel congelatore: la scoperta in una casa di Innsbruck

