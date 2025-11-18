Madre e figlia di dieci anni trovate morte in una cella frigorifera a Innsbruck

La polizia austriaca ha annunciato il ritrovamento in un appartamento di Innsbruck delle salme di una donna di trentaquattro anni e di sua figlia, appena dieci anni. La bambina e sua madre, che risultavano disperse dal luglio 2024, sono state rinvenute dagli agenti all’interno di una cella frigorifera, nascosta dietro una parete in cartongesso. Lo scorso giugno, due fratelli -uno di cinquantacinque e l’altro di cinquantatré anni- erano stati arrestati e tenuti in custodia cautelare. Erano sospettati di aver avuto un ruolo nella scomparsa delle vittime, entrambe di origini siriane. L’accusa verso i due cittadini austriaci, dopo le ultime novità, potrebbe però trasformarsi in omicidio volontario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madre e figlia di dieci anni trovate morte in una cella frigorifera a Innsbruck

