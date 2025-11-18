Madre accusa la scuola di impedire al figlio il diritto all’integrazione la Dirigente viene assolta

Orizzontescuola.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto è cominciato alla fine dell’anno scolastico 20212022, quando la madre di un alunno di seconda media ha inviato diverse segnalazioni – tra cui una al Provveditorato – denunciando presunte mancanze da parte della scuola nei confronti del figlio, affetto da una grave disabilità congenita. Da quelle lettere è scaturito un esposto formale, presentato a maggio 2022 da un’assistente sociale alla polizia locale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

