Madre accusa la scuola di impedire al figlio il diritto all’integrazione la Dirigente viene assolta
Tutto è cominciato alla fine dell’anno scolastico 20212022, quando la madre di un alunno di seconda media ha inviato diverse segnalazioni – tra cui una al Provveditorato – denunciando presunte mancanze da parte della scuola nei confronti del figlio, affetto da una grave disabilità congenita. Da quelle lettere è scaturito un esposto formale, presentato a maggio 2022 da un’assistente sociale alla polizia locale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CRONACA - «Ti butto dal balcone»: figlia sotto accusa. Donna saluzzese nega le accuse di violenze verbali e fisiche contro la madre ultraottantenne - facebook.com Vai su Facebook
La madre di Alberto Trentini afferma di aver ormai perso la pazienza e accusa esplicitamente il governo italiano di non aver posto in essere quanto necessario (e quanto fatto in altri casi): solo nel mese di agosto 2025 l'esecutivo ha avviato i primi contatti con il Vai su X
Dodicenne torna da scuola e trova casa vuota: la madre accusata di abbandono - Una donna, Erica Renee Sanders, è stata arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di abbandono di minore dopo aver traslocato ... Secondo fanpage.it