Lupo spaventato dal rumore di un jet militare in Abruzzo | il video della reazione

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre filmava un lupo ad Aschi, in Abruzzo, il ricercatore e fotografo naturalista Enrico Villa ha immortalato la reazione spaventata dell'animale al passaggio di un jet militare. Il frastuono, che ha squarciato il silenzio della vallata, ha colto di sorpresa entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it



