Lupo spaventato dal rumore di un jet militare in Abruzzo | il video della reazione
Mentre filmava un lupo ad Aschi, in Abruzzo, il ricercatore e fotografo naturalista Enrico Villa ha immortalato la reazione spaventata dell'animale al passaggio di un jet militare. Il frastuono, che ha squarciato il silenzio della vallata, ha colto di sorpresa entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SENIGALLIA - Passeggiata serale al Campus scolastico per un lupo che intorno alle 20.40 di ieri sera è stato avvistato da un automobilista in via Giordano Bruno. Spaventato dal traffico ha girato in via d’Aquino poi si è infilato nel cortile di una scuola. #senigal - facebook.com Vai su Facebook