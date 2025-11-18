L’ultimo che aiutava gli ultimi | addio al clochard Wue

Viareggio, 18 novembre 2025 – Proprio nel giorno del ‘Giubileo dei Poveri’ ci ha lasciato Wue, il nostro Gian Piero, il clochard viareggino balzato agli onori delle cronache nazionali perché raccogliendo i centesimi di euro, che spesso ci danno quasi noia nei nostri portafogli, riusciva a confezionare pacchi regalo di prodotti sfusi da donare agli altri clochard. Lui ultimo, ma con un cuore grandissimo, tra gli ultimi, che aveva deciso di abitare in piazza Lorenzo Viani in Darsena (il famoso pittore degli “sregolati”, dei “disperati”) che teneva pulita come uno specchio. “Altri due lavoratori Pam licenziati col test del finto cliente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

