Altro giro, altra corsa, altro insulto nascosto sotto il trucco dell’argomentazione psico-sociologica (tanto per restare in tema di make up, lanciato e ri-utilizzato anche in questa occasione). E tutto nel range di un duello a distanza – quello tra il filosofo Umberto Galimberti e la premier Giorgia Meloni – che ormai sembra parte integrante del ring del palinsesto autunnale della tv di Cairo. Un botta e risposta a distanza, quello in onda in differita dallo studio de La Torre di Babele al palco di Bari, che nella puntata precedente ha registrato un primo round con Galimberti che, sempre rigorosamente ospite di Augias, nel salotto de La7, aveva detto: «C’è il vantaggio che quelli che curano l’aspetto fisico di Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima sparata tv, dopo trucco e parrucco Galimberti torna alla carica contro Giorgia Meloni sul make-up linguistico: chi grida è debole (video)