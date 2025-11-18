L' ultima danza delle Kessler
La morte delle gemelle Kessler ha fatto fermare per unattimo il mondo. Morte come sono vissute, insieme. Mai viste da sole. Mai state l'una senza l'altra. Forse ognuna di loro pensava alla fine che avrebbe fatto l'altra gemella. Soffrivano, dopo una vita di successo, insieme. Simbolo di un mondo che era andato avanti lasciandole là a vivere la quotidianità. Ho sentito aprirsi il solito dibattito sulla sacralità della vita e sul diritto alla morte. Non entro dentro la filosofia né la teologia. Non mi interessa cosa pensano gli altri. Non mi interessa cosa pensa lo Stato. Io avrei fatto come loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Le emozioni più belle? Succedono nei momenti piccoli. Quel secondo prima che parte la musica. L’abbraccio dopo il “Sì”. L’ultima danza, quando i tacchi sono già in mano. Non è solo uno scenario. È l’atmosfera. Qui, si sente tutto di più. Vieni a scoprirl - facebook.com Vai su Facebook
Kessler, le gemelle della tv insieme fino all'ultimo: fin da piccole unite dalla danza e dal trauma del padre violento. Morte in casa a 89 anni - Nella nascita, nel ballo, nell’addio: insieme fino all’ultimo istante, concordato in comune, chissà quanto discusso e infine preparato con attenzione. ilgazzettino.it scrive
L’ultima danza: morte simultanea delle gemelle Kessler il 17 novembre 2025 - Alice ed Ellen, unite nella vita e nella morte: addio alle gemelle Kessler che hanno fatto la storia dello spettacolo. mam-e.it scrive
Kessler, gemelle della tv insieme fino all'ultimo. Morte in casa a 89 anni, fin da piccole unite da danza e padre violento - Nella nascita, nel ballo, nell’addio: insieme fino all’ultimo istante, concordato in comune, chissà quanto discusso e infine preparato con attenzione. Lo riporta ilmessaggero.it