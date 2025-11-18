L' ultima danza delle Kessler

La morte delle gemelle Kessler ha fatto fermare per unattimo il mondo. Morte come sono vissute, insieme. Mai viste da sole. Mai state l'una senza l'altra. Forse ognuna di loro pensava alla fine che avrebbe fatto l'altra gemella. Soffrivano, dopo una vita di successo, insieme. Simbolo di un mondo che era andato avanti lasciandole là a vivere la quotidianità. Ho sentito aprirsi il solito dibattito sulla sacralità della vita e sul diritto alla morte. Non entro dentro la filosofia né la teologia. Non mi interessa cosa pensano gli altri. Non mi interessa cosa pensa lo Stato. Io avrei fatto come loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

