Luisa non c' è più | addio all' attivista del Cantiere 167 Scampia

Napolitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'attivista del Movimento di Lotta – Disoccupati “7 Novembre” è morta improvvisamente nelle scorse ore. Si chiamava Luisa Chierchia e negli ultimi anni aveva partecipato alle iniziative del Cantiere 167 di Scampia, prendendo parte alle mobilitazioni per il diritto al lavoro e alle battaglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Luisa C 232 Pi249