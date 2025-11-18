Luis Sal vs Fedez la faida continua il legale di Sal dice | Quale denuncia ci fai schifo

La guerra tra Fedez e Luis Sal si riaccende con uno scontro durissimo. Oggi Riccardo Vignola, manager dello youtuber bolognese, ha risposto su Instagram alle accuse di Fedez con una serie di messaggi al vetriolo, smentendo categoricamente le dichiarazioni recenti del rapper. Durante l’episodio del 17 novembre di Pulp Podcast, Fedez aveva dichiarato di essere stato citato in giudizio da Luis Sal per plagio. Secondo il rapper, l’ex socio lo accuserebbe di aver copiato il format di Muschio Selvaggio con il suo nuovo show, chiedendo una parte dei guadagni. Fedez aveva mostrato anche un documento legale dove si parlava di riproduzione non autorizzata degli elementi distintivi del podcast originale, definendo la richiesta “assurda”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Luis Sal vs. Fedez la faida continua, il legale di Sal dice: “Quale denuncia, ci fai schifo”

