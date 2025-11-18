Luis Henrique Inter in arrivo un’altra bocciatura nel derby | il motivo

Inter News 24 Luis Henrique Inter, le ultime sul momento dell’esterno brasiliano del Marsiglia dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Con Denzel Dumfries a rischio per il derby di Milano, la posizione di esterno destro diventa uno degli argomenti principali in casa Inter. Sebbene il nome di Luis Henrique fosse inizialmente tra i favoriti per prendere il posto dell’olandese, Pasquale Guarro ha sottolineato che non sarà lui a essere scelto da Cristian Chivu per la supersfida contro il Milan. Invece, la soluzione preferita sembra essere Carlos Augusto, che è stato già testato sulla fascia destra, nonostante la sua naturale posizione sulla sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, in arrivo un’altra bocciatura nel derby: il motivo

Leggi anche questi approfondimenti

Con Darmian pronto al massimo per la panchina e Luis Henrique bocciato, il brasiliano è il favorito #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Luis Henrique fatica ancora, cosa cerca l' #Inter: le idee per gennaio Vai su X

Flop Luis Henrique, l’Inter sfida il Napoli: nel mirino c’è Norton-Cuffy del Genoa - L’Inter sta valutando il futuro di Luis Henrique, fin qui ben al di sotto delle attese nonostante la fiducia del club e di Chivu. Riporta tuttonapoli.net

Luis Henrique è un caso? Arriva l’annuncio di Fabrizio Romano: l’Inter ha deciso - Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Luis Henrique in casa Inter: attenzione alle parole dell'esperto di calciomercato ... Come scrive spaziointer.it

Carlos Augusto o Luis Henrique nel derby: pro e contro della scelta di Chivu - Con la sosta per gli impegni delle nazionali che si avvia alla naturale conclusione è già tempo di tornare a pensare al campionato. Secondo calciomercato.it