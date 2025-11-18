Ludovica muore a 2 anni dopo le dimissioni dall’ospedale | aperta un’inchiesta sulla tragedia di Borgo Valbelluna

Le dimissioni, poi il dramma: la ricostruzione delle ultime ore. Una bambina di due anni, Ludovica, è morta sabato mattina nella sua abitazione di Borgo Valbelluna, poche ore dopo essere stata dimessa dall’ ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. La vicenda – riportata dal Mattino di Padova e dal Gazzettino – ha portato l’Ulss 1 Dolomiti ad aprire un’indagine interna e la Procura di Belluno ad avviare un fascicolo, al momento contro ignoti. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Secondo quanto ricostruito, la piccola presentava da alcuni giorni febbre alta, raffreddore, tosse e difficoltà respiratoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

