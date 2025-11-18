Ludi su Nico Paz | Deve pensare a questa stagione sul futuro di Fabregas dico questo

Inter News 24 Le parole di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, sul futuro di Fabregas e Nico Paz per la prossima stagione. I dettagli. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Sky Sport del futuro di Fabregas e Nico Paz. NICO PAZ – Chiamate per lui? Poche, semmai tantissime di apprezzamento da amici e addetti ai lavori, per chi vuole comprendere meglio il carattere di un fuoriclasse. Per l’anno prossimo è ancora presto, deve focalizzarsi su quello che sta facendo sulla stagione e su cosa vuole. Lui ha un talento smisurato e può valorizzare lui stesso e la squadra, temiamo che questi pensieri possano distrarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

