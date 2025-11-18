Ludi chiude sulla suggestione Nico Paz in chiave mercato Poi l’avvertimento alla Juventus | Siamo ad un passo dall’Europa

Ludi ha parlato ai microfoni di Sky rispetto alle offerte ricevute per Nico Paz e sulle ambizioni del suo Como. L’avvertimento alla Juve di Spalletti è chiarissimo. Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ludi ha rivelato che, a dispetto delle voci, ha ricevuto poche chiamate per il trasferimento di Nico Paz in vista dell’estate prossima. Nonostante ciò, sono arrivate tantissime manifestazioni di apprezzamento, da amici e addetti ai lavori, sul suo talento. Ludi ha imposto una linea ferma: il giocatore deve rimanere concentrato sulla sua stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ludi chiude sulla suggestione Nico Paz in chiave mercato. Poi l’avvertimento alla Juventus: «Siamo ad un passo dall’Europa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Conclusa della 3ª giornata di Liga alla Ludisport Solimeo Atmosfera delle grandi occasioni al Ludisport Solimeo, dove la 3ª giornata di Liga spagnola ha regalato intensità, qualità e colpi di scena. Le principali protagoniste del campionato hanno mostrato ca - facebook.com Vai su Facebook

COMO - Il d.s. Ludi: "Nico Paz deve rimanere concentrato sulla sua stagione, Fabregas è geniale" - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Sky a margine del Social Football Summit di Torino, partendo dall’infortunio di Assane Diao: “Senza entrare nella discussione tra nazionale ... Scrive napolimagazine.com

Como, Ludi: “Il Tottenham su Nico Paz? Abbiamo sempre avuto il giocatore dalla nostra parte” - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato nel corso del Premio Gentleman Fair Play di ... Segnala gianlucadimarzio.com

Como, Ludi: "Nessuna offerta dal Tottenham per Nico Paz. Europa? Non per forza" - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine del Premio Gentleman Fairplay: "Dire se siamo da Europa o non da Europa è il vostro ... Lo riporta tuttomercatoweb.com