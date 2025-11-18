Ludi chiude sulla suggestione Nico Paz in chiave mercato Poi l’avvertimento ai bianconeri | Siamo ad un passo dall’Europa

Ludi ha parlato ai microfoni di Sky rispetto alle offerte ricevute per Nico Paz e sulle ambizioni del suo Como. L’avvertimento alla Juve di Spalletti è chiarissimo. Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato della situazione del giocatore ai microfoni di Sky Sport. Ludi ha rivelato che, a dispetto delle voci, ha ricevuto poche chiamate per il trasferimento di Nico Paz in vista dell’estate prossima. Nonostante ciò, sono arrivate tantissime manifestazioni di apprezzamento, da amici e addetti ai lavori, sul suo talento. Ludi ha imposto una linea ferma: il giocatore deve rimanere concentrato sulla sua stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ludi chiude sulla suggestione Nico Paz in chiave mercato. Poi l’avvertimento ai bianconeri: «Siamo ad un passo dall’Europa»

