L’Ucraina del dopoguerra sarà armata dall’Europa

Dopo la Svezia anche la Francia ha promesso di fornire dei caccia a Kiev. E l’Unione europea vuole rafforzare il suo sostegno civile e militare agli ucraini, ma non sa ancora come finanziarlo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

