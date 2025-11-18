L’Ucraina del dopoguerra sarà armata dall’Europa

Internazionale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la Svezia anche la Francia ha promesso di fornire dei caccia a Kiev. E l’Unione europea vuole rafforzare il suo sostegno civile e militare agli ucraini, ma non sa ancora come finanziarlo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217ucraina del dopoguerra sar224 armata dall8217europa

© Internazionale.it - L’Ucraina del dopoguerra sarà armata dall’Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217ucraina Dopoguerra Sar224 Armata