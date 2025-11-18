Luca Agnelli accende la notte techno del Bolgia di Bergamo
Una notte di pura elettronica attende il Bolgia di Bergamo sabato 29 novembre 2025, quando la console del club sarà guidata da Luca Agnelli. Un appuntamento pensato per chi vive la techno come esperienza totale, dall’ingresso in pista fino all’ultima nota del mattino. Una notte che Bergamo non dimenticherà Il Bolgia si prepara a vivere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tonino Annino Vecchi. Luca Agnelli · Let's Do It. Sabato 29 Novembre dalle ore 23:30 alle 06:00! Lista 25€ Dr*nk Incluso Prenota Qui: https://www.bolgia.it/dk/tato o Chiamando ? 338.3624803 Supertato! Special Guest: LUCA AGNELLI COME ARRIVAR - facebook.com Vai su Facebook
Spari contro il tiktoker Luca “Il Sole di Notte” nel suo ristorante a Sant’Antimo: 3 arresti - Il tiktoker Luca Di Stefano fu ferito a colpi di pistola nel suo ristorante di Sant’Antimo, nel Napoletano, lo scorso 13 maggio. Lo riporta fanpage.it