Luana D'Orazio morta in fabbrica mentre lavorava assolto tecnico manutentore | era accusato di manomissione
Mario Cusimano, tecnico manutentore, è stato assolto "per non aver commesso il fatto" per la morte di Luana D’Orazio, rimasta uccisa da un orditoio nel 2021 a Montemurlo, Prato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
