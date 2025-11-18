Louis Buffon segna la 2ª tripletta consecutiva con la Repubblica Ceca | perché non gioca con l'Italia

Luis Thomas Buffon sta vivendo un momento d'oro con la Repubblica Ceca Under 19 mentre l'Italia resta a guardare: trascina la nazionale nelle qualificazioni agli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A trent'anni dall'esordio in Serie A del papà, Gianluigi (sarà il 19 novembre), a un mese dal suo con il Pisa, ieri Louis Thomas Buffon, con la nazionale Under 19 della Repubblica Ceca ha segnato TRE gol nel 6-1 all'Azerbaigian nelle qualificazioni all'Europe

Louis Buffon (Gigi's son) leads the Czech Republic with a hat-trick in their 6–1 win over Azerbaijan, in the U19 European Championship qualifiers

