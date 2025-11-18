Louis Buffon segna la 2ª tripletta consecutiva con la Repubblica Ceca | perché non gioca con l'Italia

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Thomas Buffon sta vivendo un momento d'oro con la Repubblica Ceca Under 19 mentre l'Italia resta a guardare: trascina la nazionale nelle qualificazioni agli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

louis buffon segna 2170Louis Buffon segna la 2ª tripletta consecutiva con la Repubblica Ceca: perché non gioca con l’Italia - Luis Thomas Buffon sta vivendo un momento d'oro con la Repubblica Ceca Under 19 mentre l'Italia resta a guardare: trascina la nazionale nelle qualificazioni ... Riporta fanpage.it

louis buffon segna 2170Buffon Jr, altra tripletta in Under 19. Segnali per Gilardino? E potrebbe ancora scegliere l'Italia - E queste prestazioni potrebbero convincere il mister del Pisa a dargli più ... Si legge su msn.com

louis buffon segna 2170Louis Thomas Buffon scatenato: tripletta in un tempo con la Repubblica Ceca Under 19 - Nella partita delle Qualificazioni agli Europei Under 19 tra Repubblica Ceca e Azerbaigian grande protagonista è stato Louis Thomas Buffon, che ha realizzato ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Louis Buffon Segna 2170