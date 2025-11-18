Louis Buffon brilla con la Repubblica Ceca | altra tripletta con la U19 E potrebbe ancora scegliere la Nazionale italiana…
Louis Buffon brilla con la Repubblica Ceca: altra tripletta con la U19. E potrebbe ancora scegliere la Nazionale italiana. Segnali anche per Gilardino. Se per Agatha Christie tre indizi fanno una prova, nel calcio a volte ne bastano due, purché siano clamorosi, per accendere i riflettori su un talento. Louis Thomas Buffon, 17 anni e un cognome che pesa come un macigno nella storia del calcio mondiale, ha deciso di non seguire le orme paterne tra i pali, ma di riscrivere la storia nell’area di rigore avversaria. E i numeri dell’ultima settimana sono la prova che attendevamo: sei gol in tre partite, frutto di d ue triplette devastanti con la maglia dell’Under 19 della Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
A trent’anni dall’esordio in Serie A del papà, Gianluigi (sarà il 19 novembre), a un mese dal suo con il Pisa, ieri Louis Thomas Buffon, con la nazionale Under 19 della Repubblica Ceca ha segnato TRE gol nel 6-1 all’Azerbaigian nelle qualificazioni all'Europe - facebook.com Vai su Facebook
Louis Buffon (Gigi's son) leads the Czech Republic with a hat-trick in their 6–1 win over Azerbaijan, in the U19 European Championship qualifiers ? Vai su X
Tripletta di Buffon! Il figlio della leggenda Juve trascina la Repubblica Ceca U19 - L'ala 17 enne del Pisa, figlio di Super Gigi, ha messo a segno una super tripletta nell'impegno con la sua Repubblica Ceca. Segnala tuttosport.com
Buffon jr da urlo con la Repubblica Ceca U19: seconda tripletta in 6 giorni! - Il giovane talento del Pisa, figlio dell'ex leggenda della Juventus e Alena Seredova, grande protagonista contro i pari età dell'Irlanda del Nord: i dettagli ... tuttosport.com scrive
Louis Thomas Buffon brilla in Nazionale: tripletta e assist contro l'Azerbaijan - Nel frattempo, Louis Buffon brilla anche con la Nazionale, e la sua tripletta (con un assist) contro l'Azerbaijan è la conferma: il giovane talento classe 2007 ha attirato su di sé più di qualche ... Come scrive ilbianconero.com