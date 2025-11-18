Louis Buffon brilla con la Repubblica Ceca | altra tripletta con la U19 E potrebbe ancora scegliere la Nazionale italiana…

Louis Buffon brilla con la Repubblica Ceca: altra tripletta con la U19. E potrebbe ancora scegliere la Nazionale italiana. Segnali anche per Gilardino. Se per Agatha Christie tre indizi fanno una prova, nel calcio a volte ne bastano due, purché siano clamorosi, per accendere i riflettori su un talento. Louis Thomas Buffon, 17 anni e un cognome che pesa come un macigno nella storia del calcio mondiale, ha deciso di non seguire le orme paterne tra i pali, ma di riscrivere la storia nell’area di rigore avversaria. E i numeri dell’ultima settimana sono la prova che attendevamo: sei gol in tre partite, frutto di d ue triplette devastanti con la maglia dell’Under 19 della Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

