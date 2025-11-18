L' operazione contro la mafia nigeriana a Vicenza incassa i complimenti della Meloni

AGI - Un'operazione dei carabinieri di Vicenza ha smantellato su tutto il territorio nazionale un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L'attività, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, ha previsto l'esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un importante sodalizio di criminalità nigeriana radicata a Vicenza. Nelle attività sono stati impiegati 300 carabinieri provenienti da tutto il Veneto, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7 trentino Alto Adige, 13 Friuli Venezia Giulia e del 4 battaglione veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, unità cinofile antidroga e velivolo del 14 elinucleo di Belluno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'operazione contro la mafia nigeriana a Vicenza incassa i complimenti della Meloni

