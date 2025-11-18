Lookman Inter nuovo tentativo a gennaio? Il nigeriano può partire ma la concorrenza è fitta Le ultime

Inter News 24 Lookman Inter: il nigeriano è pronto a lasciare l’Atalanta a gennaio. Tantissimi i club interessati al cartellino dell’attaccante nigeriano. Ademola Lookman potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato di gennaio, con l’Atalanta che potrebbe essere pronta a separarsi dal suo attaccante nigeriano. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il futuro di Lookman potrebbe concretizzarsi lontano dalla squadra bergamasca già durante la prossima finestra di trasferimenti. Lookman potrebbe dire addio all’Atalanta a gennaio. Lookman è stato vicino a lasciare l’Atalanta già nella scorsa sessione estiva, ma non è mai arrivata un’offerta che soddisfacesse le richieste del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, nuovo tentativo a gennaio? Il nigeriano può partire, ma la concorrenza è fitta. Le ultime

