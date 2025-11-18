L’Onu approva la bozza americana per Gaza I dettagli
"Questa risoluzione contribuirà a promuovere la pace non solo in medio oriente, ma in tutto il mondo: è un momento di portata storica", ha dichiarato ieri il presidente americano Donald Trump, arch.
L’Onu approva la bozza Usa su Gaza. Russia e Cina astenute. Hamas respinge il piano, il Si dell’Anp Vai su X
L'Onu approva la bozza americana per Gaza. I dettagli - Il piano, ritenuto ancora fragile e pieno di compromessi, punta a preservare la tregua e avviare la demilitarizzazione della Striscia. Segnala ilfoglio.it
Cds Onu approva bozza Usa su Gaza, Russia-Cina astenute - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione americana che supporta il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave pa ... Come scrive quotidiano.net
Approvata la bozza Usa, via libera alla forza internazionale a Gaza. Cina e Russia si astengono - L'ambasciatore americano all'Onu Mike Waltz ha definito "storica" la risoluzione Usa adottata dall'organismo delle Nazioni Unite. Da ansa.it