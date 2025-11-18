L' Onu approva il piano Usa su Gaza | via libera a una forza di stabilizzazione

Con l'astensione di Mosca e Pechino e 13 voti a favore, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato alla prima votazione la risoluzione Usa sul piano di pace per la Striscia che autorizza la nascita di una "forza internazionale di stabilizzazione" per l'enclave palestinese che dovrà anche. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Onu approva il piano Usa su Gaza: via libera a una "forza di stabilizzazione"

