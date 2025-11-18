Giornata cruciale al Palazzo di Vetro di New York sull'autorizzazione di una forza internazionale a Gaza. Dopo la forte pressione degli Stati Uniti in vista del voto a sostegno del piano di pace di Donald Trump, mettendo in guardia dal rischio di una nuova guerra, il Consiglio di Sicurezza ha approvato la bozza di risoluzione americana con 13 voti a favore e l'astensione di Russia e Cina. «Per due anni d'agonia Gaza è stato l'inferno in terra. Oggi abbiamo il potere di dare una strada alla pace, la bozza degli Usa davanti a noi. Un progetto pragmatico e audace basato sul piano di pace del presidente Donald Trump», ha detto l'ambasciatore americano all'Onu Mike Waltz, definendo la risoluzione «storica» e «un'ancora di salvezza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Onu approva il piano Trump. Russia e Cina astenute su Gaza