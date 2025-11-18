L’omicidio di via Ortigara Il veleno nel tè freddo della madre pena ridotta in Appello per la figlia

Uno sconto di due anni e mezzo. Scende da quattordici a undici anni e sei mesi la pena inflitta a Sara Corcione, la quarantenne a processo per l’ omicidio della madre 62enne Sonia Diolaiti, avvelenata nel suo appartamento di via Ortigara con una tazza di tè al nitrito di sodio. A stabilire la riduzione sono stati i giudici della corte d’Appello, davanti ai quali il caso è comparso ieri mattina. All’imputata, lo ricordiamo, in primo grado erano state riconosciute la seminfermità mentale e le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, oltre a essere stata esclusa la premeditazione. Nel valutare la vicenda, la corte d’Appello ha rigettato la richiesta di rinnovo della perizia psichiatrica e ha riformato il verdetto di primo grado limitatamente all’ammontare della pena, confermando tutto il resto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

