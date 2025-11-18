La poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli ha voluto omaggiare con una poesia l’operato sociale della Polizia Locale del Comune di San Mauro Pascoli. La consegna ufficiale è stata effettuata presso il Comando della Polizia Locale a San Mauro Pascoli al comandante Cristiano Antonini, alla presenza di alcuni agenti e del consigliere comunale Fausto Merciari impegnato per il Comune sammaurese nell’attività della Protezione Civile. E’ da diversi anni una prerogativa personale della poetessa consegnare testi di poesia su pergamena ai luoghi, ai personaggi, agli enti pubblici e alle autorità, poiché come lei stessa afferma "la Poesia è la testimonianza vivida del tempo in cui viviamo e deve essere non solo sostenuta ma divulgata per il bene della collettività, deve essere un monito di speranza e di raccoglimento interiore per chi si nutre di versi poetici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio della poetessa Tisselli al lavoro della Polizia locale