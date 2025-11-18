Arezzo, 18 novembre 2025 – . È giunto alla quattordicesima edizione l’omaggio del Gruppo Musici a Santa Cecilia, Patrona della Musica e dei musicisti, in programma per domenica 23 novembre presso la Pieve di Santa Maria. Una vera e propria festa per il nostro sodalizio che quest’anno celebra anche i 70 anni di attività. La giornata prenderà il via alle ore 11,00 con la deposizione di corone floreali presso gli altari della Santa e di San Donato (Patrono della Città) cui seguirà la Santa Messa celebrata da Don Alvaro Bardelli a cui, come detto, parteciperemo anche noi accompagnando la celebrazione liturgica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omaggio del Gruppo Musici a Santa Cecilia e inaugurazione mostra fotografica